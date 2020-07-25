تعرف على شروط حزب الأمة القومي للموافقة على موضوع تعيينات الولاة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشف حزب الأمة القومي عن أربعة شروط للموافقة على موضوع تعيينات الولاة عقب اعلان رفضه لقائمة الولاة التي اعلنها رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك. وقال الحزب ان شروطه هي :

اولا:-قبل كل شي يتم اصدار تشريعات تحدد صلاحيات ومهام الولاة..

ثانيا:-يشترط في الوالي النزاهة والعدالة والكفاءة والقبول الجماهيري..

ثالثا:-مراعاة خصوصية ولاية الخرطوم باعتبارها حكومة توازي مجلس الوزراء وابعادها من المحاصصة.

رابعا:-الولايات التي توجد فيها الحروب يجب أن يتم التوافق عليها بالإجماع اضافة لولاية القضارف كولاية تماس ملتهب.

وكان قد أعلن حزب الأمة القومي بقيادة الصادق المهدي وناشد منسوبيه الذين تم إختيارهم لشغل مقاعد الولاة بالانسحاب وجاء تبرير ذلك أن عملية الاختيار جاءت متجاوزة المعايير و الأسس المتفق عليها جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد بدار حزب الامة بام درمان ظهر الخميس .

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