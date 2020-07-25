شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصل إلى مدينة جوبا، الجمعة، وفدٌ من تجمُّع المهنيين في زيارة تستغرق عدة أيام لإجراء لقاءات مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، ويضم وفد التجمع كلاً من الفاتح حسين، إسراء إسماعيل وصلاح الدين جعفر. وقال التجمع ، إن وفد التجمُّع سيبحث مع الحركة الشعبية آفاق العمل المشترك ودعم المطالب الشعبية بإحلال السلام الشامل وترسيخ التحول الديمقراطي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تجمع المهنيين يجري لقاءات في جوبا مع الحركة الشعبية شمال -الحلو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.