مطالبات بتوزيع الدقيق حسب كفاءة المخابز

الخليج 365 :

طالبت لجنة تسيير شعبة المخابز بولاية الخرطوم بزيادة حصة الدقيق للخبز المدعوم لتصل”50″ ألف جوال يوميًا بدلاً عن”43″ ألف جوال، داعيةً إلى ضرورة إعادة النظر في عمليات توزيع الدقيق من قبل المحليات ليكون حسب كفاءات المخابز في الإنتاج،وقال الأمين العام للجنة تسيير شعبة المخابز، الباقر عبد الرحمن إبراهيم إنّ بعض المطاحن بولاية الخرطوم تواجه مشاكل فنية بسبب نقص الحصة المخصّصة من الدقيق للولاية،وأشار بحسب تصريحاتٍ لوكالة الأنباء الرسمية اليوم”الجمعة” إلى أنّ لجنة السياسات التى شكّلت من قبل الغرفة المركزية بوزارة الصناعة والتجارة عملت على إعادة هيكلة توزيع الدقيق المدعوم وألغت نظام الوكيل الذى يعمل به سابقًا والذى تمّ تحويله إلى لجنة آلية توزيع الدقيق فى كلّ محلية،وكشف الباقر عن توصية تضمّنت استخدامات الخبز التجاري للمطاعم والكافتريات والمناسبات من أجلّ استفادة المواطن بالأحياء من الخبز المدعوم.