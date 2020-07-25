عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم السبت 25 يوليو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

مقتل مواطن بنيرتتي يربك الأمن ويعيد الاعتصام

الشيوعي يشدد على ضرورة تفعيل لجنة التمكين بالجزيرة

الجبهة الثورية : طريقة تعيين الولاة لا توافق شروطنا

لجنة (قحت) الاقتصادية: لا بد من اختيار وزير مالية ينفذ برنامجنا

تجمع القوى المدنية يرحب بوالي القضارف

اعتصام كسلا يدخل يومه الثالث والمقاومة تجدد ترحيبها بالوالي

سخط من ظهور أجانب في احتجاجات الخرطوم

قوى التغيير بغرب دارفور ترحب بالدومة واليا

الأمم المتحدة : (1.1) مليون طفل بالسودان يعانون من الجوع الشديد

الصادق المهدي: حرب اليمن تفتح الباب للغلاة والدواعش

الاتحاد الأوروبي يؤكّد تقديم 7 ملايين يورو للسودان للمساهمة في التحوّل الديمقراطي

ﺍﻟﺘﻴّﺎﺭ

ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ 23” ﺧﺒﻴﺮًﺍ ﻳﺰﻭﺭﻭﻥ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻘﺒﺮﺓ ﺿﺒﺎﻁ ﺭﻣﻀﺎﻥ

ﻭﺍﻟﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﻛﺮﺩﻓﺎﻥ ﻟـ ” ﺍﻟﺘﻴّﺎﺭ :” ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﺭﻓﻀًﺎ ﻟﺘﻌﻴﻴﻨﻲ ﻻ “ ﻳﺰﻋﺠﻨﻲ ”

ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻹﺛﻴﻮﺑﻴﺔ : ﻧﺴﻌﻰ ﻻﺗّﻔﺎﻕٍ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻡٍ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌﺔ

ﺗﺮﺣﻴﺐ ﻭﺍﺳﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺑﺎﻟﻮﺍﻟﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ

ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﺗﺪﻳﻦ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ

ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ : ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ

ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺐ

ﻋﻠﻴﻮ : ﺗﺮﺷﻴﺤﻲ ﻟﻴﺲ ﺣﺰﺑﻴًﺎ ﻭﺃﺗﻮﻗّﻊ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ

ﺗﺤﺬﻳﺮﺍﺕ ﺃﻣﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ

ﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ : ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻞﺀ ” ﺳﺪّ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ” ﻧﺼﺮ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ

ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺑﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﺣﺴﺐ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺰ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ

ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ : ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻮﻻﺓ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ

ﺍﻟﻤﻔﻮّﺽ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ : ﺟﻬﺎﺕ ﺃﺧﻔﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻗﻨﺎﺓ ﻃﻴﺒﺔ

ﻭﺍﻟﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ : ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺗﻤﺮّ ﺑﻤﻨﻌﻄﻒٍ ﺧﻄﻴﺮ

ﺍﻟﺼﻴﺤﺔ

ﻗﻴﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮ : ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﻣﺤﺎﺻﺼﺎﺕ ﻭﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ” ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻭﻃﻨﻲ ”

ﺩﻗﻠﻮ : ﻃﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺟﺮّ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2003

ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪّﺩﺓ : ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻃﻔﻞ ﺳﻮﺩﺍﻧﻲ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻋﺔ

ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻫﺔ

ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻗﻄﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺃﻏﺴﻄﺲ

ﺃﻟﻒ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ

ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ : ﻗﺘﻞ ﻭﺗﺸﻮﻳﻪ ″469” ﻃﻔﻼً ﺳﻮﺩﺍﻧﻴًﺎ

ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ : ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﻛﺘﻢ ﻟﻴﺲ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ

ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ

ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﻟـ ” ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ :” ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻦ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﻄﺮﺑﺔ

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﺍﻝٍ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻜﺴﻼ ﻳﺸﻌﻞ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺑﻴﺘﺎﻱ ﻭﺗﺮﻙ

ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ : ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻃﻔﻞ ﺳﻮﺩﺍﻧﻲ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻮﻉ

ﺗﺠﻤّﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﻳﺮﺳﻞ ﻭﻓﺪًﺍ ﺇﻟﻰ ﺟﻮﺑﺎ ﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺤﻠﻮ

ﺍﻟﻮﻻﺓ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﻳﺆﺩّﻭﻥ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎﻷﺛﻨﻴﻦ

ﻣﺒﻌﻮﺙ ﻗﻄﺮﻱ ﻳﻠﺘﻘﻲ ﺑﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﻠّﺢ ﻭﻳﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ ﺳﻠﻔﺎﻛﻴﺮ

ﻣﺤﻤﺪ ﺿﻴﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ : ﺻﻮﺕ ﺍﻟﺒﻌﺚ ﻋﺎﻝٍ ﻷﻥّ ﺭﻣﻮﺯﻩ ﻗﺪّﻣﺖ ﺃﺩﺍﺀً ﻣﻬﻨﻴًﺎ

Advertisements

السوداني الدولية

الصحة الاتحادية إصابات كبيرة وسط الكوادر الطبية بالشمالية

مخابز ولاية الخرطوم تطالب بزيادة حصة الدقيق

وجدي صالح تعيين الولاة المدنيين لإكمال مهام الفترة الانتقالية

الامم المتحدة: اكثر من مليون طفل سوداني عرضة للجوع

هيئة محامي دارفور تدين اعتقال المحامي مدني على عبد الرحمن

آخر لحظة

الرمادي : تصدير المواشي الحية يُفقد السودان فرص الاستثمار

التغيير: تعيين الولاة لإكمال مهام الفترة الانتقالية

السيادي: لن نتهاون في ردع المتفلتين

تركيا تفتتح محطة لمياه الشرب بسوبا

الوطن

الأمم المتحدة تحذر:اكثر من مليون طفل سوداني عرضة للجوع

خبراء بالحرية والتغيير يطالبون بتغيير السياسات الإقتصادية

وجدي صالح:تعيين الولاة المدنيين لإكمال مهام الفترة الانتقالية

عبد الله مسار يناشد البرهان وحميدتي بالتدخل لانقاذ البلاد من الفوضى

مواكب في الخرطوم والولايات ترفض تعديل قوانين الشريعة الإسلامية

الصحة تعلن عن تسجيل ٦٥ اصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار اليوم

الجبهة الثورية ترفض تعيين الولاة المدنيين قبل إتفاق السلام.

قراءة لـ«أخبار اليوم» حول إعلان حمدوك للولاة وسخرية من الأحاديث عن شلتي المزرعة والكوتشينة.

النيابة العامة: العثور علي مقبرة جماعية يرجح انها تضم جثامين 28 ضابطا.

الامم المتحدة تحذر: اكثر من مليون طفل سوداني عرضة للجوع.

إثيوبيا تعلن عن رفضها لاي اتفاق يكبل اكتمال خطوات سد النهضة.