إحصائية تهدد استمرار شيبوب مع سيمبا

الخليج 365 :

تهدد إحصائيات مشاركة شرف الدين شيبوب مع فريقه سيمبا إمكانية تقديم النادي عرضاً جديداً للاعب من أجل الاستمرار لموسمٍ آخر.

وانضم شيبوب إلى تحضيرات سيمبا في يوليو الحالي، لاستكمال موسم كرة القدم في تنزانيا الذي تمّ استئنافه منذ منتصف يونيو.

وذكرت وسائل إعلام تنزانية عقب عودة شيبوب أنّ نادي سيمبا جدّد تعاقدات عددٍ من اللاعبين من بينهم المدافع العاجي واوا باسكال، وقرّر ربط منح شيبوب عقداً جديداً بتقديمه لأداء جيد في متبقي مباريات الموسم.

ووفقاً لإحصائيات شيبوب بعد عودته إلى تنزانيات، فإنّ اللاعب لم ينجح في الدخول أساسياً أو بديلاً ضمن 6 مباريات خاضها فريق سيمبا، وظهر على دكة البدلاء في مباراتين أمام فريقي نامونغو ومابو في الدوري، وتبقى لفريق سيمبا مباراتان فقط في الموسم الحالي في الجولة الأخيرة من الدوري، ونهائي الكأس.

واعتمد المدرب في المباريات الماضية على اللاعبين الأكثر جاهزية خاصة أنّ سيمبا واجه نده التقليدي الشباب في نصف نهائي الكأس، كما أنّ عودة شيبوب المُتأخِّرة لتحضيرات فريقه بسبب إغلاق مطار الخرطوم مهّدت إلى أن يسبقه لاعبون آخرون في الجاهزية والانسجام مع المجموعة في ظل بداية تدريبات سيمبا نهاية شهر مايو الماضي.

وقالت منصة “افريكا سوكر زون” المتخصّصة في الكرة الأفريقية إنّ أربعة لاعبين لن يكونوا في قائمة سيمبا الموسم المقبل شرف الدين شيبوب والمدافع البرازيلي سانتوس إضافةً إلى يوسف ميليبي، وهارونا شامتي، بينما سيخرج اللاعب رشاد جوما معاراً إلى فريق نامونغو.

وذكرت تقارير أخرى أنّ فاندنبروك مدرب سيمبا أخضع شرف الدين شيبوب إلى برنامجٍ خاصٍ من أجل تجهيزه للموسم المقبل.