شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تداول رواد التواصل الاجتماعي صور لأجانب مقيمون بالسودان ومنهم أطفال يزج بهم تنظيم الأخوان في مظاهرات ضد الحكومة السودانية يوم الجمعة. واثار ظهور عدد من الاجانب في الاحتجاجات التي شهدتها الخرطوم أمس عقب صلاة الجمعة لرفض التعديلات التي اقرتها وزارة العدل مؤخرا اثارت سخطا واسعا بوسائل التواصل الاجتماعي وطالبوا بضرورة وضع حد لذلك باعتبار إن الاجنبي ليس له الحق التظاهر ضد قرارات الحكومة مطالبين بطردهم خوفا ان يكونوا خلايا نائمة وتداول الناشطون صور لمحتجين أجانب وهم يحملون لافتات رافضة للتعديلات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أجانب يشاركون في احتجاجات الاخوان بالخرطوم.. ومطالبات باخراجهم من السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.