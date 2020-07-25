بدون تكاليف السفارة السودانية بالرباط وشركة مناجم تجليان كافه العالقين السودانيين بالمملكة المغربية

في إطار عمليات اجلاء العالقين السودانيين بالخارج ،فقد وصل مساء الاول من امس الموافق ٢٣ يوليو كافة العالقين السودانيين بالمملكة المغربية للسودان والذين بلغ عددهم حوالي ٤٠ عالقاً بالاضافة لمنسوبي شركة مناجم الذين سيقومون بإستبدال فريق العمل بالسودان، حيث قامت السفارة بالترتيب والتنسيق مع الشركة وعمل خطة إجلاء لكافة العالقين السودانيين مجانا على متن هذه الرحلة.

وعبّرت السفارة السودانية عن امتنانها وشكرها للسلطات الحكومية المغربية على تعاونها ومجهوداتها في استكمال الإجراءات الخاصة بالعالقين السودانيين، و تغتنم السفارة هذه السانحة لتقدم شكرها الخاص للإخوة بشركة مناجم للتعدين ويخصون بالشكر السيد الدكتور حسن نبيل مدير الشركة بالخرطوم ، وكل طاقم الشركة بالدارالبيضاء على هذه المبادرة الطيبة .

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هذا وقد شكلت السفارة السودانية بالمغرب بحسب صحيفة الوطن، لجنة خاصة لمتابعة أوضاع العالقين منذ بداية جائحة كورونا بالمملكة المغربية منذ مطلع مارس المنصرم وقدمت لهم المساعدات في المدن المغربية المختلفة عقب الإجراءات التي قامت بها الحكومة المغربية للسيطرة على عدم انتشار الوباء بالمملكة المغربية مثل إغلاق المجال الجوي وتعليق الرحلات ، حيث ظلت السفارة تتابع مستجدات الأوضاع الصحية للعالقين السودانيين بالمملكة والتواصل معهم عبر منصة إلكترونية تم استحداثها خصصت لهذا الشأن وموافاة رئاسة الوزارة بهذه التقارير ، حيث لم يصاب حتى تاريخه اَي فرد من الجالية او الطلاب او العالقين بهذا المرض بحمد الله.

كما تعرب شكرها وتقديرها للجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان والادارات المختصة بمتابعة جائحة كورونا بوزارة الخارجية على اهتمامها بالإخوة العالقين بالمملكة وحرصها على تسهيل الإجراءات اللازمة لعودتهم للسودان وكل من بادر وتواصل مع السفارة مِن السودانيين لتسهيل امر عودة العالقين.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)