بكري حسن صالح: أنا (غنيان) من أجدادي

التاريخ: 25-يوليو-2020
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مثل الفريق أول بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية سابقاً والموقوف حالياً على ذمة انقلاب الانقاذ في العام 1989م، مثل أمام نيابة الفساد لمواجهته ببعض المعلومات عن تكسبه من منصبه خلال فترة حكم الانقاذ.
وأوضح بكري حسن صالح بحسب صحيفة الدار، بأنه لم يتكسب من منصبه، فقد كان ينفق من المال العام على القضايا الإنسانية، كمثال دعمه لفنان مشهور، واعطاء أحد الأسر التي يعاني أبنائها من المرض عربة أمجاد لتكون عوناً لهم، وأنه وارث من أجداده بالولاية الشمالية.
كما أوضح بعض المعلومات عن ما يمتلكه إلى جهات التحري.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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