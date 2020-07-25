اعتصام كسلا يدخل يومه الثالث والمقاومة تجدد ترحيبها بالوالي

دخل اعتصام ولاية كسلا اليوم يومه الثالث احتجاجا على تعيين الوالي الجديد عمار صالح وفي الاثناء آعلنت لجان مقاومة كسلا ترحيبها بالوالي الجديد وهدد رئيس نادي البجا لدى مخاطبته الاعتصام هدد باعلان والي متفق عليه من داخل الاعتصام واتهم حكومة المركز بفرض الوالي الجديد بالبارشوت على الولاية وطالب المعتصمين الالتزام بالسلمية.

واثارت موجة الرفض للولاة الجدد اتهامات لعناصر من النظام البائد بالوقوف خلف تلك الاحتجاجات واستبعد القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار وقوف النظام البائد خلف الحراك الرافض للولاة واعتبر ان تعيين الولاة المدنيين خطوة في الاتجاه الصحيح وفي تعليقه على ذلك العبرة بالأفعال وليس الاقوال ويجب اعطاء الولاة الجدد الفرصة وبعد ذلك يتم الحكم عليه.

من جهتها أعلنت قوى الحرية والتغيير بولاية كسلا دعمها الكامل للوالي عمار صالح لتحقيق اهداف الثورة بالولاية وانتشال الولاية من واقعها الحالي الي واقع سياسي واجتماعي واقتصادي افضل.

وأكدت ان صالح يمثل تطلعات ثورة ديسمبر المجيدة ويمثل كل اطياف الولاية السياسيه والمهنيه والمدني والاجتماعيه ويقف علي مسافة واحدة من الجميع لتحقيق تطلعات مواطني الولاية . وتعهدت بالعمل مع الوالي جنبا الي جنب لدعم مسيرة الانتقال السياسي بالبلاد .

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واكدت قوى التغيير بكسلا ان الاحتجاج امر مشروع لكل السودانيين وحق أنتزعته الجماهير بفضل ثورة ديسمبر المجيدة واستدركت قائلة لكن يجب أن يمارس ذلك الحق الدستوري وفق إطاره القانوني السليم.

ووصفت المظاهر الاحتجاجية التي قامت بها بعض المجموعات بعد إذاعة أمر تكليف الوالي تعتبر غير مقبولة في مضمونها وارجعت ذلك لانها إتسمت بالعنصرية التي دفع الشعب مهراً غالياً لاجتثاثها وحذرت من امكانية ان تنزلق الولاية الى المهالك والفوضى دون جريرة.

وادانت وبأشد العبارات بحسب صحيفة الجريدة، أدانت سلوك اللجنة الأمنية والوالي المناوب والوالي المكلف في إتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية المناسبة وحملتها تبعات أي تبعات تزيد المواطن رهقآ .

واعلنت قوى الحرية والتغيير بكسلا عزمها عقد مؤتمر صحفي في الايام القادمة لتوضح خطوطها العامة المطلوبة من الوالي المكلف للعمل على القضايا السياسيه والاجتماعية والاقتصادية بالولاية .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)