التاريخ: 25-يوليو-2020
0 مشاهدة
شهد الجلسة الأولى المنعقدة بمعهد القضاء بأركويت محاكمة منفذي انقلاب الانقاذ، وكانت هيئة الدفاع المكونة من مائة واثنان وتسعون محام على رأسهم الأستاذ عبد الباسط سبدرات، وأبو بكر الجعلي ومحمد الحسن الأمين، وعدد المتهمين ثمانية وعشرين متهماً من عسكريين ومدنيين، وقد شكوا من ضيق قاعة المعهد نسبة للعدد الكبير من المحامين وذوي المتهمين والإعلاميين الذين أكدوا عدم وجود تباعد بين حضور المحكمة.
وأوصت اللجان الطبية بمسافة متر بين كل شخص وطلبوا من المحكمة إيجاد مكان بديل لقاعة المحكمة وأمن مولانا عصام محمد إبراهيم على طلب الدفاع مؤكداً على قيامه بمخاطبة الجهات المختصة بذلك.
وبحسب صحيفة الدار، فإن هنالك عدة مقترحات من ضمنها قاعة الصداقة وقاعة أخرى تتبع لجهة نظامية سوف تكون من ضمن الخيارات للمحكمة والتي سوف تعقد بتاريخ 11/8/2020 لمواصلة إجراءات المحاكمة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر “قاعة الصداقة” لمحاكمة منفذي انقلاب يونيو 1989 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.