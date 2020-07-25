قوى التغيير بغرب دارفور ترحب بالدومة واليا

رحبت قوى الحرية و التغيير بولاية غرب دارفور بتعيين رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، محمد عبدالله الدومة واليا على الولاية ونوهت الى أن القرار يأتي في إطار استكمال هياكل الحكم الانتقالي واستجابة لمطالب الشارع. Advertisements وأردفت نرحب بهذا القرار الذي يأتي استجابة وإحتراماً لخياراتنا وأكدت بحسب صحيفة الجريدة، أن الدومة يمثل الخيار الوحيد الذي توافقت عليها كل الأجسام الثورية بالولاية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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