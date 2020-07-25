تجمع القوى المدنية يرحب بوالي القضارف

رحب تجمُّع القوى المدنيّة بالقضارف يالجهود والطريقة التي تم بها إختيار د. سليمان علي والياً لولاية القضارف. Advertisements وأكذ، أن تعيين الولاة المدنيين خطوة عظيمة في الإتجاه الصحيح ، ودرج سامٍ في سلم البناء ، وبحسب صحيفة الجريدة جدد حرصهم الكامل والتام على دعم الوالي المدني طالما إنه لم يُحد عن درب الثورة والثوار ، للعبور بالبلاد وتمام الوصول إلى الدولة المدنية وسُدرة مُنتهاها. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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