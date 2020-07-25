الشيوعي يشدد على ضرورة تفعيل لجنة التمكين بالجزيرة

التاريخ: 25-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أكد رئيس بالحزب الشيوعي بولاية الجزيرة هاشم ميرغني علي ضرورة تماسك جماهير الولاية للاسهام في استرداد حقوقها من المال العام التي سلبها النظام البائد. Advertisements وقال المواطن مطالب بحماية الثورة من الاستهداف وشدد ميرغني على ضرورة تفعيل لجان إزالة التمكين للقضاء على سيطرة عناصر النظام البائد، واتهم والي الجزيرة المكلف السابق أحمد حنان بتعطيل لجنة إزالة التمكين بالولاية ، واعتبر أن موقف الوالي المكلف متعمد و يصب في إعطاء المفسدين فرصة لترتيب اوضاعهم ، وشدد بحسب صحيفة الجريدة، على ضرورة اتجاه الدولة بكلياتها لنهضة مشروع الجزيرة و قطع بانه تعرض لتصفية متعمدة من قبل النظام البائد. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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