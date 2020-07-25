بالصور والفيديو.. شاهد أول حفلات الفنانة ندى القلعة قبل 23 سنة وقبل الشهرة..تغني روائع الحقيبة تشعل الحفل وتحفز الحضور على الرقص

أظهر مقطع فيديو واسع الانتشار على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي, الفنانة السودانية الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة” وهي تحي حفل غنائي لم يتم الكشف عن مكانه.

وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 فإن الحفل الذي يعود تاريخه للعام 1997 يعد من أول الحفلات الغنائية للكطربة الصاعدة في ذلك الوقت حسبما كتب معلقون على الفيديو.

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رواد مواقع التواصل الاجتماعي أصابتهم الدهشة حينما علموا أن الفنانة هي ندى القلعة, حيث أكد عدد كبير من المعلقين أن المطربة تغيرت بشكل ملحوظ عما كانت عليه في السابق وقبل الشهرة.

ووفقاً لما شاهد محرر أخبار الخليج 365 فقد تغنت القلعة خلال هذا الحفل برائعة الحقيبة “عشقت شادن” وأشعلت بها الحفل ما دفع عدد من الحضور للرقص والتوجه إليها لتحيتها تعبيراً عن اعجابهم الكبير بصوتها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)