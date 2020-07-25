عرضت نجمة السوشيال ميديا السودانية خنساء المبارك نفسها للهجوم اللاذع داخل مواقع التواصل الاجتماعي بعد تدوينتها الأخيرة والتي أثارت موجة من الغضب على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد قامت الشقيقة الصغرى للإعلامية الشهيرة آلاء المبارك “لوشي” بكتابة تدوينة “مستفزة” عبر حسابها الشخصي على فيسبوك عبرت من خلالها عن استيائها الكبير وندمها بقرارها العودة للسودان. Advertisements خنساء الملقبة بنوسي قالت في تدوينتها التي وصفها المتابعون بالمستفزة: (انا ندمانه اني جيت سودانيه وبتأسف لي نفسي على سودنتي دي). وختمت بجملة أشعلت النيران على مواقع التواصل حيث كتبت: (وتفووووووووووووووووووووووووووووووووووو على السودان). الجملة الأخيرة وحدها كانت كفيلة بفتح النيران على شقيقة لوشي والتي هاجمها الكثيرون وطالبوها بحذفها قبل الرد بهجمات واسعة على طريقة الردم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. شقيقة لوشي تثير جدلاً اسفيرياً واسعاً وتعرض نفسها لهجوم لاذع بقولها (بتأسف على سودنتي وتفووووو على السودان) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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