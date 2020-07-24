ختام المباحثات العسكرية بين السودان وارتريا

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إختتمت بالخرطوم المحادثات العسكرية بين السودان وارتريا على مستوى رؤساء الاركان وجرت المحادثات على شرف زيارة رئيس الاركان العامة لقوات الدفاع الارترية وتناولت المحادثات وفق ( سونا ) أوجه وآفاق التعاون العسكري بين البلدين فى مختلف المجالات وجدد الجانبان الرغبة فى التواصل المستمر وتبادل الزيارات بغية تطوير العلاقات والخروج بها إلى آفاق أرحب .

وفى ختام المحادثات تم التوقيع على محضرها حيث وقع عن الجانب الارتري رئيس الاركان العامة الفريق أول فليبوس ولد يوهنس فيما وقع عن الجانب السودانى الفريق الركن مجدى ابراهيم عثمان نائب رئيس هيئة الأركان للامداد إنابة عن رئيس هيئة الأركان وعلى هامش المحادثات قام رئيس الاركان الارتري ووفده المرافق بزيارة لعدد من المعاهد والكليات والمؤسسات التعليمية العسكرية بغرض الاطلاع على تجربة القوات المسلحة فى مجال التدريب .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )