سلبية مسحات كورونا للاعبي المنتخب الوطني

التاريخ: 24-يوليو-2020 فى : رياضة 0 مشاهدة Advertisements قال البروفيسور زهير مكي رئيس الوحدة الطبية في الاتحاد السوداني لكرة القدم انهم تسلموا نتائج كافة الفحوصات التي جرت لمنظومة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم من لاعبين والجهازين الفني والإداري والاعلام . و أكد زهير وفق ( سونا) ان كل النتائج سلبية ، وذكر ان المتابعة الصحية تمضي بمستوى طيب، وحرصوا على الاطمئنان على إنفاذ الموجهات والارشادات اثناء سير التحضيرات التي تجري بمستوى طيب ووسط روح معنوية عالية للاعبين . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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