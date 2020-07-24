سلبية مسحات كورونا للاعبي المنتخب الوطني

التاريخ: 24-يوليو-2020
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قال البروفيسور زهير مكي رئيس الوحدة الطبية في الاتحاد السوداني لكرة القدم انهم تسلموا نتائج كافة الفحوصات التي جرت لمنظومة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم من لاعبين والجهازين الفني والإداري والاعلام .
و أكد زهير وفق ( سونا) ان كل النتائج سلبية ، وذكر ان المتابعة الصحية تمضي بمستوى طيب، وحرصوا على الاطمئنان على إنفاذ الموجهات والارشادات اثناء سير التحضيرات التي تجري بمستوى طيب ووسط روح معنوية عالية للاعبين .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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