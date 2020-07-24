مونت كارلو الدولية تخصص تغطية مواكبة للتطورات الأخيرة في السودان

التاريخ: 24-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة مواكبة للتطورات الأخيرة في السودان، تخصص مونت كارلو الدولية تغطية شاملة للأنشطة والتغيرات السياسية والاجتماعية والثقافية والفنية التي تشهدها البلاد، من خلال مقابلات وتقارير ومقالات ولقاءات وبرامج متنوعة، وذلك من يوم الإثنين 27 يوليو إلى يوم الأحد 2 أغسطس 2020، على موجة مونت كارلو الدولية في الخرطوم الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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