الاتحاد الأوروبي يؤكد دعم مكتب حمدوك بمنحة تبلغ 7 مليون يورو

التاريخ: 24-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements كدت بعثة الاتحاد الاوربي في الخرطوم دعم المكتب التنفيذي لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك بمنحة تبلغ 7 مليون يورو للمساهمة في تطوير الحكومة الرشيدة و منع النزاعات في اطار تحقيق التحول الديمقراطي. وبحسب صحيفة الوطن،أضافت يهدف مكتب المشاريع بالإتحاد الأوربي من البعثة بصورة أساسية إلى المساهمة في التحول الديمقراطي في السودان من خلال دعم المكتب التنفيذي للسيد رئيس الوزراء و الوزارات التنفيذية ذات الصلةبأولويات السلام والإزدهار الإقتصادي و التحول الديمقراطي المدني و نظم الحوكمة التي تضعها الحكومة. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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