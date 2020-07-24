شاهد بالفيديو : تصاعد حدة الاحتجاجات في كسلا رفضاً للوالي الجديد

التاريخ: 24-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة تصاعدت وتيرة الاحتجاجات بولاية كسلا شرقي السودان رفضاً للوالي الجديد الذي أعلنه رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك، واغلق محتجون كباري رئيسية مما تسبب في تكدس السيارات، وتعطيل حركة السير واعلن المجلس الاعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة رفضه القاطع لقرار حمدوك تعيين واليا كسلا والقضارف. Advertisements واكد المجلس فى بيان له وفق “الوان ديلي ” بحسب صحيفة السوداني عدم اعترافه باى قرار مركزي يتعلق بحكم الاقليم وادراته دون توافق حوله وهدد باعلان منطقة البجا اقليم واحد وفق الحدود التاريخية وتكوين حكومة ذاتية مؤقتة للاقليم ومجلس تشريعي والمطالبة بالحكم الذاتي وتقرير المصير وقرر المجلس التصعيد الثوري فى كل المحليات واغلاق اقليم البجا كاملا فى وجه الخرطوم واطلاق المواكب والمسيرات السلمية واشار البيان بان المجلس برئاسة الناظر ترك عقد اجتماعا يوم أمس الخميس بالخرطوم واعلن تنفيذ اعتصام مفتوح اليوم الجمعة امام حكومة كسلا يعقبه الاغلاق التام لمنطقة العقبة على الطريق القومي بولاية البحر الاحمر حتى تتم الاستجابة للمطالب. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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