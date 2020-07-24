شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلن الأمين العام للصندوق الخيري للسائقين بجامعة الجزيرة بابكر عمر حميدة عن اكتمال وصول 500 خروف الأضحية للعاملين بالجامعة يوم غد السبت 25 يوليو الجاري. ولفت حميدة في تصريح لوكالة الانباء سونا لبدء عملية التسجيل حصر الراغبين في الأضحية من عاملي الجامعة إعتباراً من يوم الثلاثاء المنصرم . وقال إن سعر الأضحية قد تم تحديده بمبلغ 18 ألف جنيه موزعة على 10 أشهر ومقدم دفع 3 ألف جنيه .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحديد سعر خروف الأضحية للعاملين بجامعة الجزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.