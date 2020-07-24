شركة “فيسبوك” تهدد بطرد موظفين بسبب التنمر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
هدد الرئيس التنفيذي لشركة “فيسبوك”، مارك زوكربيرغ، بفصل موظفين من شركته بسبب “التنمر” على زملائهم، وذلك بعد الخروج الواسع النطاق لموظفي الشركة في احتجاجات على سياسات إدارة المحتوى.
ووفقًا لتقرير نشره موقع “بازفيد نيوز” الأمريكي، اليوم الخميس، فإن زوكربيرغ قال خلال اجتماع داخلي الشهر الماضي إنه كان قلقا بشأن مستوى عدم الاحترام، “وفي بعض الأحيان، النقد اللاذع الذي يوجهه الكثير من الأشخاص في مجتمعنا الداخلي تجاه بعضهم البعض كجزء من هذه المناقشات”.
وأضاف: “إن كنت تتنمر على زملائك في اتخاذ موقف بشأن شيء ما، فسنطردك”.
ويتطرق التقرير إلى الصراع الداخلي في “فيسبوك” منذ قرار الشركة بعدم الإشراف على منشور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي اتُّهم فيه بتمجيد العنف.
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