رئيس الوزراء البريطاني يوجه إهانة شديدة لرافضي التطعيمات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الجمعة، الأشخاص الذين يعارضون التطعيمات بـ”الحمقى”.

وبحسب صحيفة “الغارديان”، جاء ذلك خلال حديث حث فيه الجمهور على استخدام برنامج موسع للإنفلونزا لتخفيف الضغط على خدمات الصحة الوطنية حال وقوع موجة ثانية للجائحة.

وخلال زيارته لمركز للجراحات في شرق لندن للترويج لتمديد استخدام حقن الإنفلونزا المجانية، أخبر جونسون فريق العمل: “هناك كل هؤلاء ممن يرفضون التطعيمات، إنهم حمقى، إنهم حمقى”.

تسلط تعليقات رئيس الوزراء الضوء على المخاوف في الحكومة وبين قادة القطاع الصحي، من أن الارتفاع المحتمل في عدوى “كوفيد 19” في الأشهر المقبلة، إلى جانب موسم إنفلونزا الشتاء السيئ، يمكن أن يشل الخدمات الصحية.

واستجابة لذلك، يجري توسيع برنامج الشتاء المعتاد للتطعيمات المجانية ضد الإنفلونزا هذا العام، ليشمل الجميع فوق سن الخمسين.

وقال جونسون إن الخطط ستقوم على تحصين “نسبة كبيرة للغاية من السكان”، وحث الناس على المشاركة.

وأخبر “سكاي نيوز”: “نريد أن يحصل الجميع على لقاح الإنفلونزا في الفترة التي تسبق هذا الشتاء، ولهذا السبب نطرح أكبر برنامج على الإطلاق للتحصين ضد الأنفلونزا”.