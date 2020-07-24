التاريخ: 24-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة شارك طلاب اجانب ينتسبون لجامعة افريقيا العالمية.. نهار الجمعة في موكب بالخرطوم يدعو لاسقاط الحكومة الانتقالية ويتبع الطلاب وفق صوت الامة للتيار الاسلامي المتشدد ووجدت الخطوة استنكارا من السودانيين الذين طالبوا باغلاق الجامعة الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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كانت هذه تفاصيل خبر استنكار شعبي لمشاركة طلاب اجانب فى موكب بالخرطوم ومطالبة باغلاق جامعة افريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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