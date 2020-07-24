هجوم اسفيري جديد على داليا الياس وهذه المرة لهذا السبب !

شن عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة هجوما شرسا على الشاعرة داليا الياس بسبب انتقادها تعيين إمرأة لمنصب والي لولاية نهر النيل بقولها “الزول الاختار سيدة والي لولاية نهر النيل عارف انو دي دار جعل” وأثار تغريدة دليا الياس سخط المتابعين لها وتم وصفها بالعنصرية التي تهدف لاثارة النعرات القبيلة، فيما قال البعض إنها تريد إثارة الفتنة والبلبلة للتشويش على الاختيار وان المرأة لا تستطيع إدارة دفة القيادة بتحريض أهل المنطقة.
فيما طالبها البعض وفق صحيفة صوت الامة بعدم التمييز والاحتفاء بدلاً من إثارة الفتنة لانها أيضا امرأة وشاعرة تخاطب وجدان الرجال والنساء وليس غريب أن تتولي امرأة منصب كهذا لإدارة شؤون مواطني المنطقة مادام ذات كفاءة مشيرين الى أن اختيار سيدات لهذا المنصب هو انتصار للثورة السودانية التي قادتها النساء وقدمت من أجلها التضيات فيما هاجمتها مجموعة كبيرة في قروب الكنداكات بأنها لم تتذوق طعم الاعتقال ولا البمبان لذلك لن تتذوق طعم الانتصار والاحتفاء بتولي السيدتين لتلك المناصب الهامة التي اثلجت صدور الكنداكات وهو اعتراف بجدارتهن وتميزهن
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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