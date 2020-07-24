وزير الثقافة والإعلام يهنئ بتكوين لجنة تسيير لنقابة الصحفيين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قدم وزير الثقافة والإعلام الأستاذ فيصل محمد صالح التهنئة للصحفيين السودانيين لاتفاقهم على تكوين لجنة تسيير لنقابة الصحفيين السودانيين.

وقال في صفحته على الفيس بوك “تهنئة واجبة لجموع الصحفيين السودانيين الذين عبروا أشواك الخلافات و توصلوا إلى تكوين لجنة تسيير لنقابة الصحفيين السودانيين.”

وأضاف فيصل يخط الصحفيون السودانيون تاريخا جديدا لمسيرة نضال عظيمة وطويلة قدموا فيها نموذجا مضيئا للنضال من أجل الحرية و الديمقراطية وكانوا دائما في مقدمة الركب الوطني. ولا يزال أمامهم مشوار طويل، لكنهم قادرون بوحدتهم وتماسك صفوفها على عبوره.

وشكر فيصل أستاذ الأجيال وعميد الصحافة السودانية محجوب محمد صالح على رعايته لهذا الاتفاق والوصول الى تكوين هذه اللجنة.