بروفيسور إماراتي يفجّر فضيحة مدويّة لمحمد بن زايد!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف البروفيسور الإماراتي يوسف اليوسف أستاذ الاقتصاد في جامعة الإمارات، تفاصيل “جريمة” ارتكبها ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، تتعلق بتزويره لوثيقة مهمة أدت لتوليه منصبه الحالي في الإمارات.

وقال اليوسف، في تغريدة رصدتها “وطن”: “يا محمد بن زايد انت لم تترك جريمة لم ترتكبها انت واجهزتك حتى الآن فقد قتلتم الأبرياء وسجنتم الأحرار ونهبتم الثروات وتعاملتم مع الأعداء”.

وأضاف اليوسف: “وأذكرك بأن بداية كذبك وتزويرك هي بتوليك ولاية العهد فأنت قد زورت مرسوم توليك لولاية العهد ولو بقيت مئة عام لما أصبحت ولي عهد بحسب النظام الحالي”.

وفي تغريدة أخرى، قال اليوسف: “يا محمد بن زايد أنت تعلم ان والدك قد أكد بانه لا يتدخل في تعيين ولاية العهد وان الأمر متروك لخليفة بن زايد وأنتم زورتم مرسوم توليك والشيخ زايد كان في وضع صحي لا يمكنه من اصدار مراسيم بل ان هناك من يؤكد ان المرسوم قد صدر والشيخ زايد في ثلاجة المستشفى فانت واشقائك شلة تزوير وكذب”.

وخاطب “اليوسف” ابن زايد في تغريدة شديدة اللهجة له بتويتر قال فيها:”يا محمد بن زايد اعدك وعدا قاطعا ووعد الحر دين عليه انني لن انشغل بالحثالات التي سخرتها للتسلط على الناس ولن اتحدث عن البطانة كما يتحدث غيري ويحملها مسؤولية ما يحصل في وطننا”

وتابع:”وانما ستكون سهامي دائما موجهة اليك والى الصف الأول من قيادات الدولة لأنكم انتم مصدر الأذى ويجب ان تكشفوا”