وزير الطاقة السابق: ملء سد النهضة يؤثر على إمدادات الكهرباء في السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال وزير الطاقة والتعدين السوداني السابق، عادل إبراهيم، إن ملء سد النهضة دون تنسيق مسبق يؤثر سلبا على إمدادات الكهرباء في السودان .

وطالب إبراهيم في تصريحات لصحيفة “العربي الجديد” اللندنية، بضرورة استمرار التنسيق بين الأطراف كافة (أثيوبيا والسودان ومصر) في كل مرحلة .