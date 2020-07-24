وزير الطاقة السابق: ملء سد النهضة يؤثر على إمدادات الكهرباء في السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال وزير الطاقة والتعدين السوداني السابق، عادل إبراهيم، إن ملء سد النهضة دون تنسيق مسبق يؤثر سلبا على إمدادات الكهرباء في السودان .
وطالب إبراهيم في تصريحات لصحيفة “العربي الجديد” اللندنية، بضرورة استمرار التنسيق بين الأطراف كافة (أثيوبيا والسودان ومصر) في كل مرحلة .
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