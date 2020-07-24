رئيس البرلمان السابق إبراهيم أحمد عمر يتقدم مواكب الجمعة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: ظهر بعد غياب طويل القيادي البارز بالمؤتمر الوطني ورئيس البرلمان السابق بروفيسور إبراهيم أحمد عمر وهو يتقدم المواكب الرافضة لتعديلات القوانين التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية. وتداول ناشطون على نطاق واسع صور البروفيسور إبراهيم وهو يتقدم الموكب الذي خرج في أمدرمان عقب صلاة الجمعة. وشهدت عدد من المساجد في العاصمة والولايات مواكب مشابهة رددت فيها شعارات رافضة للتعديلات.

وكانت السلطات الأمنية بالولاية أصدرت أمرا مساء الخميس بإغلاق بعض الكباري في العاصمة وأغلقت صباح الجمعة بعض الطرق المؤدية إلى وسط الخرطوم والقيادة العامة. وقالت مصادر للانتباهة أون لاين أن بعض الطرق والكباري يمنع فيها المرور منعا باتا إلا للكوادر الطبية والقوات النظامية.

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