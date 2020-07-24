وجدي صالح: تعيين الولاة المدنيين خطوة ومرحلة جديدة لإكمال مهام الفترة الانتقالية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الأستاذ وجدي صالح القيادي بقوى اعلان الحرية والتغيير أن تعيين الولاة المدنيين خطوة ومرحلة جديدة لإكمال أهداف ومهام الفترة الانتقالية والثورة .

وأضاف الاستاذ وجدي القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي في تصريح (لسونا) ان اكتمال وتعين الولاة سيسهم في تحقيق مطالب الثورة والسلام والاستقرار وهي مرحلة جديد لا تقل اهمية عن تشكيل الحكومة الانتقالية

و اكد انه يمكن بتوافق من الجميع العمل المشترك بالولايات والانتقال بالبلاد الى مرحلة الإنفاذ الحقيقي لأهداف الثورة وشعاراتها بالولايات والبلاد .