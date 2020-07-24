مبعوث قطري في جوبا يجتمع بالوساطة والحركات

أفادت مصادر مطلعة وقريبة من عملية السلام السودانية، أن المبعوث القطري د. مطلق ماجد القحطاني وصل إلى عاصمة جنوب السودان – جوبا – واجرى أمس مباحثات مع المسؤولين في دولة جنوب السودان.

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وبحسب صحيفة السوداني، قالت المصادر، إن لقاءً جرى أمس أيضاً، جمع المبعوث القطري بكل من توت قلواك مستشار الرئيس ورئيس وفد الوساطة، والهادي ادريس رئيس الجبهة الثورية، وجبريل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة، ومالك عقار رئيس الحركة الشعبية شمال – عقار.

جدير بالذكر أن الدكتور مطلق القحطاني رأس اللجنة الخاصة لمتابعة وثيقة الدوحة لسلام دارفور، كما أنه يشغل المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)