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الجمعة 24 يوليه 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
تظاهر المئات من السودانيين، يوم الجمعة، ضد التعديلات التي أجرتها الحكومة مؤخرا على قوانين ”الخمر“ و ”الردة“ و ”الدعارة“، مرددين شعارات مناوئة للحكومة ومطالبين بإسقاطها.
وكثفت القوات المسلحة انتشارها في محيط مقر القيادة العامة للجيش، وسط العاصمة الخرطوم، ونشرت آليات عسكرية ثقيلة وأغلقت الطرق المؤدية إلى مقرات القوات المسلحة السودانية، كما منعت بعض المساجد من إقامة صلاة الجمعة، وأغلقت بعض الجسور الرابطة بين مدن العاصمة الخرطوم الثلاث.
ويقود التظاهرات، للجمعة الثانية على التوالي مع أنصار النظام السابق؛ ائتلاف الحراك الشعبي الموحد الذي يضم عددا من الأحزاب والجماعات الإسلامية التي كانت مقربة من نظام البشير حتى سقوطه في نيسان/أبريل من العام الماضي.
وخرج المحتجون عقب صلاة الجمعة بوسط الخرطوم رغم الإجراءات الأمنية المشددة، مطالبين بحكم الشريعة وإلغاء التعديلات على قوانين ”الخمر والردة والدعارة“، وتحسين معاش الناس.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل| احتجاجات في شوارع السودان.. إعرف الأسباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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