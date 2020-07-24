عاجل.. الاتحاد الأوروبي يؤكد دعم مكتب حمدوك بمنحة تبلغ 7 ملايين يورو

الجمعة 24 يوليه 2020

أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في الخرطوم دعم المكتب التنفيذي لرئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك بمنحة تبلغ 7 ملايين يورو للمساهم في التحول الديمقراطي.



وأضافت: يهدف مكتب المشاريع بالاتحاد الأوروبي من البعثة بصورة أساسية إلى المساهمة في التحول الديمقراطي في السودان من خلال دعم المكتب التنفيذي للسيد رئيس الوزراء والوزارات التنفيذية ذات الصلة بأولويات السلام والازدهار الاقتصادي والتحول الديمقراطي المدني ونظم الحوكمة التي تضعها الحكومة.

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ونشرت البعثة ورقة أسمتها ورقة الحقائق الموجزة لمشروع دعم مكتب رئيس الوزراء بعد أن كشف مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الأمة، تجنيب مجلس الوزراء لمنحة خصصها الاتحاد الأوروبي للتدريب بقيمة 7 ملايين يورو، في حسابه الخاص بدلاً من توريدها إلى وزارة المالية لتقوم بصرفها على الأنشطة التدريبة المحددة، في مجلس الوزراء والوزارات الأخرى، ما تقتضي اللوائح المالية والمحاسبة.

وذكرت الورقة أن مكتب المشاريع بالاتحاد الأوروبي سيقدم الدعم اللازم للهياكل الحكومية الأساسية بإسداء المشورة السياسية والمساعدة في بناء القدرات والتجهيزات والمعدات.

ويقر قانون الإجراءات المالية والمحاسبية “تحتفظ وزارة المالية بسجل كامل للقروض والمنح والإعانات والهبات التي تتعاقد أو تتحصل عليها أجهزة الدولة على أن يتم توثيقها محاسبياً” .