وزارة التربية تعلن عن موعد بداية العام الدراسي (2020-2021)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وكيل وزارة التربية والتعليم، تماضر الطريفي، أن العام الدراسي (2020-2021) للطلاب يبدأ في جميع أنحاء البلاد اعتباراً من يوم “الأحد” الموافق الـ 27 من سبتمبر 2020.

على أن يداوم المعلمون بمدارسهم منذ السادس من شهر سبتمبر المقبل.

وأكدت”تماضر” أن المدارس ستفتح أبوابها للطلاب في السابع والعشرين من شهر سبتمبر المقبل.