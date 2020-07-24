قادة الإنقاذ… محاكمات تصل إلى الإعدام….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

مثل الرئيس المخلوع عمر البشير و 27 آخرون الثلاثاء أمام محكمة خاصة في الخرطوم بتهمة الانقلاب على الحكومة المنتخبة عام 1989 وتقويض النظام الدستوري، وفي حال إدانته قد يواجه عقوبة الإعدام.. الأمر لم يكن سهلاً قياساً على التجربة السودانية في الإطاحة بالبشير، ليأتي التفاعل مع الأمر عابراً للحدود..

ويذهب ديكلان والش (مدير مكتب نيويورك تايمز بالشرق الأوسط) إلى أنه وقبل ثلاثة عقود، استولى ضابط جيش غير معروف يدعى عمر حسن البشير على السلطة في السودان، مما أدى إلى فترة طويلة من الحكم الوحشي الذي سيدفع الدولة الإفريقية المترامية الأطراف إلى سلسلة من الحروب المزعزعة للاستقرار، والشلل الاقتصادي، وعزلة دولية مهينة.

والآن يُحاسب السيد البشير على أفعاله.

واقتيد البشير (76 عاماً) الذي أطيح به العام الماضي بعد احتجاجات في الشوارع، إلى قاعة محكمة في الخرطوم لمحاكمته على دوره في انقلاب عام 1989 الذي أطاح بحكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي المنتخبة ديمقراطياً، وفي قفص الاتهام كان إلى جانبه 27 من كبار المسؤولين في نظام البشير، بمن فيهم نواب الرئيس السابق والوزراء والمحافظون والضباط العسكريون.

ويواجه البشير، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة عامين العام الماضي بتهم فساد منفصلة، عقوبة الإعدام إذا أدين.

ووقف رجال الشرطة المسلحون الذين يستخدمون الهراوات وقنابل الغاز المسيل للدموع للتأمين خارج المحكمة، حيث اقتيد المتهمون إلى أقفاص لجلسة استماع قصيرة، فيما تجمع العشرات من الأقارب خارج المبنى وهم يهللون ويكبرون.

الإدعاء هو مثال نادر على مساءلة ديكتاتور عن الانقلاب الذي قاده إلى السلطة – حتى لو كان في قضية البشير، شريك رئيسي قد تهرب بالفعل من العدالة. توفي رجل الدين الإسلامي حسن الترابي، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه المهندس الحقيقي لانقلاب 1989 ، والقوة الكامنة وراء البشير لسنوات عديدة حتى وفاته في عام 2016 دون أن يواجه المحاكمة.

بالنسبة للبشير، هذه محاكمة واحدة من بين الكثير من المحاكمات التي سيواجهها. العام الماضي في محاكمة فساد اعترف البشير بأخذ 90 مليون دولار من الرشاوي من حكام المملكة العربية السعودية. لكن أخطر التهم لم يتم عرضها على المحكمة.

الجنائية الدولية

لأكثر من عقد من الزمان، سعت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لتوقيف البشير لدوره في الصراع في دارفور الذي أدى لمقتل مئات الآلاف.

وقد اتهمت محكمة لاهاي البشير قبل عقد من الزمان بتهم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنساني، واتهمت شخصيات بارزة أخرى بما في ذلك وزير الدفاع السابق، عبد الرحيم محمد حسين، الذي مثل إلى جانب البشير.

على الرغم من أن الحكومة الانتقالية السودانية، التي يقودها بشكل مشترك قادة مدنيون وعسكريون، أشارت في وقت سابق من هذا العام إلى أنها مستعدة لإرسال البشير إلى لاهاي، إلا أنه لا توجد مؤشرات تذكر على حدوث ذلك. وبدلاً من ذلك، يبدو أن الإدارة الجديدة تتخلى عن محاكمة بشأن دارفور، ربما لأن قادتها ربما يواجهون أيضًا اتهامات.

حكم الجبهة

عندما تولى البشير، السلطة عام 1989، كان الجيش يقاتل تمرداً عنيفاً في الجنوب، وكانت حكومة المهدي المنتخبة محاصرة بعد تراجع شعبيتها.

البشير فور تسلمه السلطة شرع في عملية تطهير وحشية لكل المنافسين المحتملين، وفرض قوانين قاسية تقيد بشدة الحريات للسودانيين، وخاصة للنساء.

سرعان ما أصبح واضحًا أن الدافع الإيديولوجي للانقلاب جاء من مجموعة صغيرة من الإسلاميين بقيادة الترابي، اشتهر البشير بأنه شخصية لينة الجانب وأقل تعقيدًا.

الخبير في الشان السوداني اليكس دوال يقول:”كان البشير واجهة الإسلاميين للحكم لقد تلاعبوا به.”

لكن البشير تفوق على الإسلاميين في سلسلة من الصراعات على السلطة التي انتهت بسجن الترابي في عام 1999 ، تاركاً البشير كحاكم السودان دون منازع.

كان السودان ملجا لزعيم القاعدة أسامة بن لادن حتى عام 1996، عندما اضطر البشير تحت الضغط الأمريكي لطرده، في وقت لاحق، خفف البشير حماسه الإسلامي لصالح إصلاح العلاقات مع جيران السودان، وفي عام 2005 ، عقد اتفاق سلام تاريخي مع متمردي الجنوب أدى إلى استقلال جنوب السودان في عام 2011.

انهارت قبضة البشير الحديدية في إبريل 2019 ، بعد أشهر من الاحتجاجات التي أثارها سعر الخبز، قرر مساعدوه في الجيش أن حكمه أصبح لا يمكن الدفاع عنه وأطيح به من السلطة.