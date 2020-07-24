الطيران خيار وفقوس.. بقلم سهير عبد الرحيم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كيف يمكن قراءة القرار الساذج بفتح مطار الخرطوم جزئياً امام حركة الطيران ، السذاجة لا تكمن في قرار الفتح الجزئي ولكنها تكمن في نوعية الخطوط التي يسمح لها بالإقلاع والهبوط من والى مطار الخرطوم .
هل تصدق ايها القارئ ان الفتح الجزئي كان للخطوط المصرية والتركية والاماراتية و رحلة اسبوعية للخطوط الاثيوبية و حرمان بقية خطوط الطيران من الحق الطبيعي في الهبوط والاقلاع حسب معاهدات شيكاغو للطيران .
بمعنى ان السادة المسؤولين قرروا ان يفتحوا المطار لاستقبال رحلات من اكثر الدول الموبوءة مصر و تركيا، حيث وصل الحال في مصر الى وفاة المواطنين في الشوارع بسبب وباء كورونا اما تركيا فهي تشهد موجة كورونا جديدة اكثر عنفاً ، الامارات نفسها استقبل السودان الكثير من ناقلي العدوى من مطارها ، ولكنها على اي حال اي الامارات كانت الافضل في السيطرة على المرض وارتفاع نسبة الشفاء فيها .
ولكن ما يهمنا هو مصيبة فتح المطار امام (ست الكورونا -مصر )، والسؤال لمصلحة من يدار مطار الخرطوم ، وماهو السبب الذي يجعل المطار يفتح ذراعيه للخطوط المصرية ناقلة الوباء ولا يفتح للخطوط الأخرى، هل يعقل ان ثعالب المخابرات وصلوا مطارنا و فرضت مصر سطوتها عليه .
ماذا يمكن ان تنقل لنا مصر غير الكورونا والتهاب الكبد الوبائي، ثم لماذا لا تعامل على الاقل الخطوط الاثيوبية بنفس المفهوم ، على الاقل قبل كورونا كانت اثيوبيا تسير ثلاث رحلات في اليوم ، ليس ذلك فحسب بل ان انتشار كورونا في اثيوبيا مقارنة بانتشاره في مصر لا يعادل واحد من عشرة .
من الذي يجامل مصر و خطوطها على حساب الشعب السوداني، ومن يحمي مصالحها على حساب قوانين الطيران العالمية ، ثم ماهو موقف الحكومة ان قامت بقية شركات الطيران العالمية بمقاضاة ادارة الطيران المدني لخرقها اتفاقية شيكاغو .
هل تعلمون ان كل خطوط الطيران العالمية قاطعت السفر الى الولايات المتحدة الامريكية وذلك بسبب انها بلد موبوء تربو الاصابات فيه نحو ٤ ملايين اصابة ، كل شركات الطيران اوقفت رحلاتها وخاصة الخطوط العربية والشرق أوسطية .
الخطوط الوحيدة التي تقوم برحلات من والى امريكا هي الخطوط المصرية ، (بيموتوا في الدولار ) ،…؟؟
الرئيس السيسي على استعداد لفعل كل شئ في سبيل الورق الأخضر ، وهو حر في ذلك ولكن لماذا نبتلى نحن بخطوط موبوءة قادمة من بلد موبوء .
خارج السور :
الانكسار آفة الشعوب
كانت هذه تفاصيل خبر الطيران خيار وفقوس.. بقلم سهير عبد الرحيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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