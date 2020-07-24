شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : منعت الإصابة، وليد الشعلة مهاجم الهلال، من التدرب مع منتخب السودان، امس (الخميس)، على ملعب أكاديمية تقانة لكرة القدم، وتفيد المتابعات أن الشعلة أصيب في العضلة الضامة، ويتولى طبيب المنتخب السوداني، وائل حداد، إجراء جلسات علاجية لمهاجم الهلال، طوال فترة تواجده بالمعسكر حتى 28 يوليو الجاري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاصابة تمنع وليد الشعلة من تدريبات المنتخب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.