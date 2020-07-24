مقتل وإصابة أكثر من 26 مواطناً في هجوم مسلح…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

سقط 26 من مواطني قرية أبو دوس التابعة لمحلية قريضة بولاية جنوب دارفور بين قتيل وجريج في هجوم من قبل مجموعات مسلحة، وأكدت مصادر محلية مقتل 7 وجرح 19 من مواطني القرية التي تقع جنوب نيالا عاصمة الولاية بحوالي 100 كيلومتر.

وشهدت المنطقة الواقعة جنوب نيالا نزاعات أهلية متكررة، أودت بحياة العشرات من المواطنين، ووقع الهجوم أمس بينما تجري جلسات صلح اهلية بين قبيلتي الفلاتة والرزيقات، ولم تؤكد المصادر التي تحدث لـ” الجريدة” هوية المجموعة المسلحة التي نفذت الهجوم. المادة السابقة مؤتمرات الكوتة الصحفية !.. بقلم زهير السراج المقالة القادمة تفكيك 3 عصابات إجرامية تنشط في تجارة المخدرات….

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