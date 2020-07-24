قيادي بالحركة: عقار وعرمان عرقلا تعيين حاكمي النيل الأزرق وجنوب كردفان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
اتهم القيادي بالحركة الشعبية جاتيكا أموجا دلمان، ”مالك عقار، وياسر سعيد عرمان“، بعرقلة ترشيح، شكري أحمد علي، حاكماً لولاية النيل الأزرق، وجمعة الوكيل، حاكماً لولاية جنوب كردفان.
وقال أموجا، إن عرمان، وعقار، سربا فيديوهات ومقاطع صوتية، وأجريا مكالمات مع أعضاء في تحالف الحرية والتغيير والمجلس السيادي، خلال الأيام القليلة الماضية، لعرقلة تلك الترشيحات.
وأشار أن الفيديوهات والمقاطع الصوتية، تؤكد انتماء شكري أحمد، للحركة الشعبية، وجمعة الوكيل، لحركة تحرير السودان قيادة، مني أركو مناوي، وذكر أن المرشحين لم ينكروا هذه الانتماءات، وأن من رشحوهم يعلمون ذلك، وهما شخصيتان مرموقتان ولها وزنها وثقلها وسط القواعد الجماهيرية.
وقال “هذا السلوك يجب ان لا يمر مرور الكرام،يجب محاسبة هذه المجموعة باتخاذ موقف واضح من كافة الجهات التي رشحت شكري والوكيل” .
وأضاف أنه خلال هذه المعلومات، يعمل ياسر عرمان مع الحرية والتغيير، والمجلس السيادي، متهماً إياه بعرقلة التفاوض والحيلولة دون أن يجد الهامش السوداني حقوقه العادلة.
إلى ذلك، أصدر رئيس الوزراء السوداني، قرارا (الاربعاء) قضى بتعيين حكام مدنيين للولايات السودانية بالتكليف، خلفا للحاكم العسكريين الذين عينهم المجلس العسكري المحلول.
من جهتها، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير بولاية جنوب كردفان، رفضها ترشيح حامد البشير، مبررة بأن ترشيحه كان خارج قائمة المرشحين التي رفعت للتنسيقية المركزية للحرية والتغيير، كما لم يتم إشراك حكومة الولاية وحاضنتها فى أمر إختيار المشرح واليا للولاية، ولم يخضع للقبول والصلاحية الديموقراطية.
وأوضحت قوى إعلان الحرية والتغيير بولاية جنوب كردفان، بأنها توافقت على 6 مرشحين من بينهم رضوان النيل كندة.
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