قيادي بالحركة: عقار وعرمان عرقلا تعيين حاكمي النيل الأزرق وجنوب كردفان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اتهم القيادي بالحركة الشعبية جاتيكا أموجا دلمان، ”مالك عقار، وياسر سعيد عرمان“، بعرقلة ترشيح، شكري أحمد علي، حاكماً لولاية النيل الأزرق، وجمعة الوكيل، حاكماً لولاية جنوب كردفان.

وقال أموجا، إن عرمان، وعقار، سربا فيديوهات ومقاطع صوتية، وأجريا مكالمات مع أعضاء في تحالف الحرية والتغيير والمجلس السيادي، خلال الأيام القليلة الماضية، لعرقلة تلك الترشيحات.

وأشار أن الفيديوهات والمقاطع الصوتية، تؤكد انتماء شكري أحمد، للحركة الشعبية، وجمعة الوكيل، لحركة تحرير السودان قيادة، مني أركو مناوي، وذكر أن المرشحين لم ينكروا هذه الانتماءات، وأن من رشحوهم يعلمون ذلك، وهما شخصيتان مرموقتان ولها وزنها وثقلها وسط القواعد الجماهيرية.

وقال “هذا السلوك يجب ان لا يمر مرور الكرام،يجب محاسبة هذه المجموعة باتخاذ موقف واضح من كافة الجهات التي رشحت شكري والوكيل” .

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وأضاف أنه خلال هذه المعلومات، يعمل ياسر عرمان مع الحرية والتغيير، والمجلس السيادي، متهماً إياه بعرقلة التفاوض والحيلولة دون أن يجد الهامش السوداني حقوقه العادلة.

إلى ذلك، أصدر رئيس الوزراء السوداني، قرارا (الاربعاء) قضى بتعيين حكام مدنيين للولايات السودانية بالتكليف، خلفا للحاكم العسكريين الذين عينهم المجلس العسكري المحلول.

من جهتها، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير بولاية جنوب كردفان، رفضها ترشيح حامد البشير، مبررة بأن ترشيحه كان خارج قائمة المرشحين التي رفعت للتنسيقية المركزية للحرية والتغيير، كما لم يتم إشراك حكومة الولاية وحاضنتها فى أمر إختيار المشرح واليا للولاية، ولم يخضع للقبول والصلاحية الديموقراطية.

وأوضحت قوى إعلان الحرية والتغيير بولاية جنوب كردفان، بأنها توافقت على 6 مرشحين من بينهم رضوان النيل كندة.