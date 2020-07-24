فيصل: لا يمكن الادعاء بأن هناك إجماع على كل أسماء الولاة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أقر الناطق الرسمي بأسم الحكومة وزير الاعلام فيصل محمد صالح بانه لا يوجد إجماع على كل اسماء الولاة، بقوله: ” لا يمكن الادعاء بأن هناك إجماع على كل الأسماء، بل هي عملية توافق ربما لا ترضي البعض”.

وقال فيصل في منشور له على صفحته بفيسبوك (الخميس) أن بلادنا تدخل مرحلة جديدة بإختيار الولاة المدنيين، وكانت مرحلة اختيارهم شاقة وصعبة نسبة لتعقيدات كثيرة في أوضاع بعض الولايات ولعملية الاختيار.

واشار الى ان المهم في الأمر “إن نلتف حولهم ونقف معهم دعما ومناصحة ونقدا لأدائهم مستصحبين المصلحة العليا لوطننا وشعبنا”، حتى نعبر المرحلة الانتقالية بسلام ونصل للمعيار الأصلي للاختيار وهي الانتخابات الحرة النزيهة.

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