الامم المتحدة تحذر:اكثر من مليون طفل سوداني عرضة للجوع

اعلن تقرير صادر عن الامم المتحدة ان اكثر من مليون طفل سوداني اصبحوا عرضة للجوع خلال العام بسبب من تاثير وتبعات جائحة كورونا 19 التي ضربت دول العالم ومن بينها السودان.

وقال تقرير الامم المتحدة انه استناداً الى دراسة نفذتها منظمة الامم المتحدة لانقاذ الطفولة (يونيسف فان حوالي 1.1 مليون طفل في السودان يعانون من” الجوع الشديد ، “في واحدة من أسوأ الأزمات الغذائية التي تواجه السودان في السنوات الاخيرة.

ووفقا للتقريرالذي صدر حديثًا عن اليونيسف والذ ي استند إلى أحدث تصنيف متكامل لمرحلة الأمن الغذائي فقد تضاعف عدد الأطفال الذين يحصلون على الحد الادني من الغذاء بدرجة – مستوى الطوارئ و مرحلة الأمن الغذائي قبل المجاعة – منذ عام 2019. وعزا هذا الوضع لاسباب متعددة منها ارتفاع أسعار المواد الغذائية ، والتضخم ، فقدان الوظائف الذي تفاقم بسبب الكرونا إجمالاً.

ووفقا لذات التقرير فان أكثر من 9.6 مليون شخص في السودان يعانون حاليا من انعدام الأمن الغذائي الشديد ونصف هذا العدد هم من الأطفال ، وفقًا لتقديرات اليونيسف.

وبحسب سونا، أضاف التقرير ان الدراسة وجدت ان بالسودان أكبر عدد من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في العالم ولم يتحسن الوضع خلال الثلاثين سنة الماضية حيث يعاني أكثر من 38 في المائة من الأطفال دون سن الخامسة من التقزم) قصر الذي لا يتناسب و العمر) وان 2.6 مليون طفل يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية.

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وقالت المنظمة ان هذا الوضع يتطلب يتطلب زيادة عاجلة في العمليات الإنسانية و اشارت الى ان حكومة السودان الانتقالية شرعت الان في انفاذ برنامج دعم الأسرة،بمساعدة من برنامج الأغذية العالمي ،للتخفيف من أثر المضاعفات ذات الصلة بكرونا 19 على الأسر الضعيفة.

ووفقا لبرنامج الدعم الحكومي فان 600000 اسرة اي حوالي 36 مليون شخصوهو ،ما يقرب من 80 في المائة من السكان ستتلقي دعما يوازي 5 دولارات امريكية في الشهر اي 750 جنيها و قد تعهد المانحون بتقديم مبلغ 582 مليون دولار لهذا البرنامج خلال مؤتمر شراكات السودان الذي عقد في برلين في 25 يونيو المنصرم.

وتقول الامم المتحدة انه و في خلال العام 2020 ، تمكن الشركاء في المجال الإنساني من ايصال العون الانساني لاكثر من مليوني شخص كل شهر في شكل مساعدات غذائية منقذة للحياةو تقول ان الشركاء الانسانيين اطلقوا نداءا للمجتمع الدولي لزيادة دعمه للسودان.

وتشير الامم المتحدة ان خطط الدعم الانسني للسودان وجدت استجابة في حدود 34 % للعام 2020م.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)