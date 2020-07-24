حماية المستهلك: تشدد على ضبط الصادر

شددت الجمعية السودانية لحماية المستهلك على ضرورة ضبط التجارة الداخلية والخارجية من خلال ضبط الأسعار ومراقبة عمليات صادر السلع الاستراتيجية.

وقال د. نصر الدين شلقامي، رئيس الجمعية السودانية لحماية المستهلك، إن البلاد في أمس الحاجة إلى أي دولار يدخل خزينة الدولة لتتوفر السلع بالبلاد وتنعكس على الأسعار في الأسواق الأمر الذي يتطلب تنظيم وضبط الصادر وضمان وصول عائدات الصادر إلى خزينة البنك المركزي.

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ودعا شلقامي إلى الحد من الظواهر السالبة من محاربة الأنشطة الطفيلية في عمليات الصادر، مشيراً إلى أهمية تفعيل ودور لجنة مراقبة ومتابعة السلع الاستراتيجية مباحث التموين والتي بدأت بداية جيدة في مراقبة الأنشطة التجارية بالداخل والموجهة للصادر.

وقال إن الفترة المقبلة تتطلب أيضا جهداً من من البنوك في ضبط الصادر وألا يكون وفق أهواء المصدر مشيرا إلى الدور الكبير الذي ينتظر وزارة التجارة لاستعادة دورها الحقيقي في تنظيم الأسواق الداخلية والخارجية للاستفادة من موارد البلاد.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)