الما عندو كبير يشتريهو.. بقلم اسماعيل حسن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* مع أننا قصدنا ألا يكون شغلنا الشاغل، الحديث عن أخطاء مجلس سوداكال، حتى لا نبدو وكأننا نترصده.. إلا أنه بقراراته اليومية الغريبة العجيبة؛ يجبرنا على ذلك..

* أكّدت الأخبار قبل فترة، أن المجلس تجاوب مع رغبة اللاعبين، وعفا عن مدربه التونسي المسلمي، وقرر تجديد الثقة فيه حتى نهاية الموسم الحالي.. وحينها أثنينا عليه، وأشدنا بهذا القرار الحكيم..

* أمس، أكدت أخبار أخرى على أنه صرف النظر عن المسلمي، ويفكّر في التعاقد مع مواطنه خشارم..

* إتصلت بسوداكال لمعرفة الحقيقة، ولكنه كالعادة لم يرد… وإتصلت بمساعده الأخ علي أسد، ووجدت رقمه مغلقاً حالياً.. وإتصلت بالأخ الكندو ووجدت رقمه خارج الخدمة..

* عموماً أنا أصلاً على قناعة بأن سوداكال وحده هو الذي يمكن أن يفتينا أي الخبرين هو الصحيح.. وما دام حضرته يصر على الإنزواء في جزيرة معزولة عن جماهيره وإعلامه.. وعلى الانفراد بإدارة نادينا وفق رؤيته الخاصة دون أدني إحترام لآراء الآخرين، فليتحمل أي نقد يُوجّه له مهما كان قاسياً..

* أقول هذا لأنني علمت أنه يتعامل فقط مع المناصرين له.. ولا يرد على أي اتصالات ترد إليه من من يظن أنهم ضده..

* بعض الظن إثم يا سوداكال..

* وليس كل من يهاجمك أو ينتقد مجلسك، مغرضاً أو محرّضاً أو صاحب مصلحة!!!

* يمين الله لو إقتربت من الجماهير والإعلام، و(أخدت وأديت) معهم في قضايا النادي، وشؤونه الفنية والإدارية المختلفة، لما وصلت العلاقة بينك وبينهم إلى الدرجة التي دفعتهم إلى التفكير في سحب الثقة منك ومن مجلسك..

* وده كلو كوم، والقرار الكارثي بحل مجلس الشورى كوم آخر..

* الما عندو كبير يشتريهو يا سيد… مش يبيعو..!!

* وأنت شخصياً كنت بحاجة للكبار في مجلس الشورى لتستهدي بآرائهم.. خاصة وأنك حديث عهد بالإدارة الرياضية.. ورئيس أعظم وأكبر ناد في السودان، وتحتاج لنصائح وإرشادات من سبقوك، حتى تضمن النجاح الذي ترجوه.. ولكنك للأسف فتحت أذنيك لبعض المغرضين، وصدقت أكاذيبهم بأن في مجلس الشورى مغرضون ومنحازون لشخصيات بعينها..

* وأحسب أنك تدفع ثمن هذا التصديق الآن..

* عموماً أخي سوداكال… نصيحتي إذا كنت ترغب بالفعل في أن نحقق بطولة الممتاز، فلتبق على المسلمي طالما أن اللاعبين يفضلونه وهم الذين طالبوا به..

*العدالة يا لجنة المسابقات*

* التصريح الذي أطلقه مساعد رئيس المريخ على أسد.. ورفض فيه- باسم المجلس – توصية لجنة المسابقات بقيام بقية مباريات الدوري بنظام التجميع في ولاية الخرطوم؛ تصريح منطقي وموضوعي جداً.. ونتوقع أن يجد التجاوب من مجلس الاتحاد العام ويرفضه..

* جائحة كورونا متفشية في ولاية الخرطوم أكثر من أي ولاية أخرى.. وهو الأمر الذي دفع اتحادها المحلي إلى إلغاء منافسته.. فكيف يستقيم عقلاً أن تقام فيها المباريات المتبقية للدوري؟؟

* إذا كان لابد من التجميع لكسب الزمن، فلتكن المباريات في أي ولاية أخرى غير ولاية الخرطوم..

* تقارير وزارة الصحة الأخيرة أكدت خلو حداشر ولاية تقريباً من حالات الوباء.. فلماذا لا يتم التجميع في واحدة منها؟؟؟

* عموماً نؤيد مجلس المريخ في رفضه لتوصية لجنة المنافسات.. ونبارك قراره بانسحاب الفريق من المنافسة إذا أيدها مجلس الإتحاد العام..

* بالمناسبة ليس المريخ وحده الذي يرفض هذه التوصية .. إنما هنالك 13 نادياً غيره يرفضونها..

* الأندية الوحيدة التي تؤيدها هي الأندية التي تعودت على “الباردة”… وعلى رأسها طبعا، فريق الهلال..

*آخر السطور*

* مع قناعتي التامة بأن في المنتديات الإلكترونية والقروبات بالفيس بوك، والواتساب الكثير جداً من الآراء النيرة، التي يطرحها أصحابها بأسلوب سلس وراقٍ.. إلا أن فيها للأسف الشديد؛ قلة تفسدها بمواضيع هايفه، ومشاركات ضحلة لا تخلو من الإساءات والشتائم التي تؤكد على الجهل وسوء التربية والإفلاس، وعقد النقص المتجذّرة في نفوس كتّابها….. نسأل الله لهم الهداية..

* أين أنتم يا أهل المريخ…. لاعبكم ومدربكم الأسبق صلاح مشكلة، طريح الفراش الأبيض، بمستشفى النيل الأزرق، الغرفة 16.. منذ أكثر من أسبوع تقريباً.. ويحتاج لوقفتكم ودعواتكم المخلصة، وقليل من الوفاء..

* صلاح مشكلة إذا لم تخن الذاكرة، كان المدير الفني لفريقنا عندما جمع بين الدوري والكأس خلال أسبوع واحد، بعد معركتي السبتين الشهيرتين أمام ندنا التقليدي الهلال..

* اللهم أنت الشافي، فاشفه شفاء لا يغادر سقماً يا رب العالمين..

* وكفى.