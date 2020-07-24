عنترة بن شداد.. بقلم خالد سليمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• لم يستطع الدكتور كمال حامد شداد ان يغير من مظهره الشخصي لأكثر من أربعة عقود عرفه فيها الناس .. فهل يستطيع هو تغيير واقع الكرة السودانية ولو مكث سيادته وجثم على صدر ها لمائة عقد من الزمان ؟؟؟؟

• لم ار فى حياتى رجل يهوى ازدراء الناس والقانون وحتى علمه مثل ما يفعل الدكتور كمال شداد … ترى متى يتخلى هذا الرجل عن نرجسيته البغيضة هذه ؟؟؟ متى يلتزم القانون ويحترمه ؟؟؟

ومتى يقدر العمل والجهد الجماعى ؟؟؟

• لم يدهشني موقف الدكتور من الأزمة

فهذا هو دأبه وتلك هى عادته … لكنى مت دهشة من ( رجال ) حول الرئيس لا حيلة لهم ولا سلطان … خيالات ماتة والمستفز حقا انهم لا ( يستفزون )

• قال ذلك الباهت المدعو ( الفاتح بانى ) انهم راعو العدالة فى اختيارهم لطريقة ( التجميع ) والسوءال هنا اي

عدل عناه هذا ( المتضعضع ) البائس المنحاز والمكشوف ؟؟؟؟

• اين العدالة فى ان يلعب فريق مبارياته

المتبقية وعددها اكثر من سبعة مباريات

على ملعبه بينما العدالة ان يلعب تلك المباريات على ارض الخصم ؟؟؟ اين العدل فى ان تفقد تلك الفرق أحقيتها فى اللعب على ملاعبها وامام جماهيرها ؟؟؟

• وأي منطق هذا الذى يبرر إقامة المباريات فى الخرطوم وهى الأكثر إصابة بالمرض ؟؟؟

• الا يخجل هوءلاء البشر من ( مراهقة ) الانحياز ؟؟؟ وكيف لنا ان نستبين فرقا

يميزهم عن مشجعى

المساطب والمدرجات ؟؟؟؟

• اخيرا سمعنا زئير الأسد ( على ) فقط نتمنى الا يقتصر هذا ( الزئير ) على الإذاعة والفضائيات ونطلب منه ان يملا

( الغابة ) زئيرا …. هذه الغابة التى يطبق

فيها كمال شداد قانون الغاب …

• ترى ما هو تعريف المنافسة عند الدكتور ؟؟؟ وكيف تكون تلك المنافسه ( نزيهه ) ونطلق عليها تنافس شريف ؟؟؟؟

• فى كثير من الاحايين يمنحنا الدكتور

شداد ان هذا الاتحاد الذى يدير اموره

ما هو الا ضيعة ورثها هو من الأجداد ….

يتصرف فيها بمزاجه وعلى طريقته …

الدورى الممتاز منافسة هزيلة يديرها

أتحاد اكثر هزالا منها

• المسلمى …. خمشار ….. بوشار …… ايهم هو ( خازوق ) المريخ القادم بأمر

رىيس مجلس الغفلة ؟؟؟؟؟

قال اشرف الكاردينال فى واحدة من ( تجلياته ) انه ( مكسوف وخجلان ) من ( الصفر ) الملصوق لقرن من الزمان فمتى يخجل من ( طردوا ) من أعانهم على الخروج من عوالم ( العدم ) ؟؟؟؟