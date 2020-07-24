امريكا تكذب وكثيرا ما استهدفت المدنيين .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وردت انباء فى ساعة متأخرة من مساء الخميس عن تعرض طائرة مدنية ايرانية تتبع لشركة ماهان تعرضها لمضايقة وتحرش من مقاتلتين امريكيتين فى منطقة التنف السورية على المثلث الحدودى مع العراق والاردن مما اضطر الطيار الى الهبوط و الانخفاض المفاجئ وبسرعة كبيرة مما ادى لبعض الاصابات بين الركاب .

ويقول الخبر ان الطائرة هبطت اضطراريا فى مطار بيروت وتم نقل الركاب الى مستشفى الرسول الاعظم لتلقى العلاج اللازم .

وقد ظهر بعض الذين كانوا على متن الطائرة فى لقاءات تلفزيونية وقالوا ان مقاتلتين لم يستطيعوا تحديد جنسيتيهما فى حينها ضايقتا وبشدة طائرتهم وكانت احدى المقاتلتين تطير تحتهم والاخرى على الاعلى منهم فى حادث اشبه بالحصار ومحاولة تحديد مسار الطائرة الأمر الذى دفع الطيار الى الانخفاض السريع والمفاجئ للتحليق بارتفاع متدن ، ولما كان الركاب فى وضع مستقر والحزام غير مثبت عليهم باعتبارهم مستقرين فى الجو فهم ليسو فى حالة اقلاع أو هبوط حتى يربطوا الاحزمة مما اسفر عن القفز السريع لبعض الركاب من مقاعدهم – لا اراديا – والضرب على سقف الطائرة والوقوع على ارضها أو فوق بعضهم الامر الذى ادى لوقوع اصابات متفاوتة بينهم وهى اصابات طفيفة تسبب فيها الانحدار المفاجئ والسريع جدا .

فى البداية لم يتم الاعلان عن هوية المقاتلتين المتحرشتين بطائرة ماهان لكن فى النهاية عرف الناس انهما امريكيتان .

من جانبها قالت قيادة القوات الأمريكية فى سوريا ان مقاتلة من طراز اف 15 كانت تقوم بمهمة عادية فى محيط قاعدة التنف ولما لاحظت اقتراب طائرة من المنطقة تحركت باتجاهها فى مهمة استكشافية وبمجرد التأكد من هوية الطائرة انسحبت المقاتلة الأمريكية ، وامريكا هنا تحاول ان تتنصل عن فعلتها المستنكرة وعملها القبيح ، ولا يمكن لاحد ان يصدق امريكا أو يثق فى افاداتها وإلا كان مغفلت ساذجا أو صاحب غرض وغير باحث عن الحقيقة .

شهادات الركاب الذين كانوا على متن الطائرة تدحض الكلام الامريكى هذا اولا ، وليس من سبب يدفع هؤلاء الناس الى التواطؤ على الكذب كما تحاول امريكا ان تصور ذلك ، وثانيا المعروف عن امريكا انها تكذب وتمارس الخداع وتخفى الحقيقة وكثيرا ما كذب المسؤولون الأمريكان سواء على شعبهم أو على الخارج وهذا امر واضح عند الناس جميعا ولانحتاج الى ايراد شواهد على الكذب الامريكى ، وثالثا ان من المعروف فى كل العالم عن امريكا استمرار استهدافها المدنيين سواء على الأرض وحروبها فى الماضى والحاضر تشهد بقتلها المدنيين فى اليابان والعراق وسوريا واليمن وافغانستان وباكستان والصومال وليبيا وغيرها من البقاع ، وحيثما شنوا الحرب لم يكترثوا لموت المدنيين بل كانوا أصلا يستهدفونهم ، أو على الجو ولا ينسى العالم إسقاط امريكا طائرة ركاب ايرانية من قبل ومقتل جميع من كانوا على متنها ، فقتل المدنيين عادة أمريكية ثابتة .

هذه السيرة الأمريكية السيئة تجعل تصديق امريكا نوعا من الخبل ، وعليه فهى المسؤولة عن اعتراض هذه الطائرة والتحرش بها ، ولا ندرى ما السبب الذى دفعها لهذا العمل الاحمق لكنها حتما هى المسؤولة ولايمكن تصديق ادعاءاتها.

العالم اجمعه مطالب بضرورة التصدى للبلطجة الأمريكية وحماية الرحلات المدنية وسلامة الناس.