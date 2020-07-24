تبقت (3) ايام ..!.. بقلم قسم خالد

الخليج 365:

لم يتبق الا ثلاثة ايام فقط ليتحرر الهلال من تلك القبضة الخديوية التي كان مكبلا بها لست سنوات كاملة انعدم فيها كل شئ ، وبات الهلال نسخا مشوها ،طرد اهله ، وسعى ليكون الاسم الكبير تابعا له ، فشلت كل محاولاته لشراء الهلال ، لان ابناء الازرق لم يتركوه ووقفوا له شوكة حوت في حلقه ، وحينما قنع من محاولة شراء الهلال تعلل بانه بات زاهدا في الحكم واثر التنحي في هذه الفترة بعد ان وعد انصاره ان تنظيمه سيحكم الهلال في الانتخابات المقبلة ، ولانه بات غير مرغوب فيه ادعى انه سيكون عربا للمجلس الجديد بعد الانتخابات لكنها مناورة ، سينتظر حتى يجاز النظام الاساسي للنادي ومن ثم يقرر ، فان كان النظام الاساسي يسير في مصلحته او حسب المسودة التي رفعها للاتحاد السوداني (وهذا لا يمكن بالطبع) وقتها سيقرر خوض الانتخابات من عدمها ، لان الذي يتحدث عن (3800) عضوا لا يمكنه ان يترك الهلال لغيره مهما كانت الاسباب .

تحدث قبل التنحي على انه قرر التفرغ لاعماله الخاصة ، وهذا الحديث يمنحك الاحساس ان الرجل كان متفرغا للهلال تماما ، وهذا مالم يحدث ابدا لانه ظل في حالة ترحال مستديم ، ولا ياتي للسودان الا زائرا فمعظم وقته خارج البلاد (في مهمة خاصة) كما يروج اعلامه .

الامر عنده غير مربوط بالتفرغ لاعماله الخاصة ، فهو متفرغ لها ، وغير متفرغ للهلال ، لكنه شعر بان الامور في النادي الكبير تسير في غير صالحه لذا ادعى الزهد وهو الراغب في الاستمرار .

اهل الهلال لن يتركوا الهلال له ولغيره من الحالمين فاهو تنظيم الصدارة بكل تاريخه وارثه القديم وقياداته المشبعة خبرة تتداعى من كل فج عميق نصرة للهلال بعدما شعروا ان الهلال الان يحتاجهم اكثر من اي وقت مضى .

ما اعمله علم اليقين ان قادة الصدارة لا يفكرون في حكم الهلال ، وليست لديهم الرغبة في الترشح للرئاسة او حتى عضوية المجلس ، لكنهم فكروا وقدروا ، وقرروا ان لا يتركوا الهلال بعد الان ، وستكون لهم الكلمة العليا في الانتخابات المقبلة وسترون .

قيادات الصدارة (الام) انخرطوا في اجتماعات متواصلة مع بقية تنظيمات الهلال من اجل اخراج الهلال من وهدته الحالية والعودة به الي حيث مكانه الطبيعي الريادي والقيادي ، وابرموا تفاهمات مع معظم الكيانات الهلالية الحالية على راسها تجمع الهلاليين ، وفجر الغد ، تلك التفاهمات تركزت جلها في الطريقة المثلي لاخراج الهلال من تلك الحفرة التي حفرها الخديوي وانصاره للهلال ، وبتكاتف كل اهل الهلال سيخرج السيد الهلال من تلك الهوة ويعود سالما لاهله ومحبيه وانصاره الذين ينتظرون تلك العودة البهية .

اخيرا اخيرا ..!

بعودة لذاك الحوار فقد شن الخديوي كالعادة هجوما عنيفا على اولتراس الهلال ، وادعى انهم من قام بتخريب (كيبل ) كشفات الملعب ، واتهمهم بتخريب صورته اعلى المقصورة ، واتهمهم بانهم من تسبب في العقويات التي طالت الهلال من الاتحاد الافريقي لكرة القدم ، ولم يتحدث عنهم بخير ابدا ، كان هولاء الشباب لا علاقة لهم بالهلال ، وهو امر غريب يصدر من رئيس النادي تجاه اولتراس الاسود الزرقاء الذين كانوا ولا زالوا مع الهلال في حله وترحاله .

هولاء الشباب المتعلمين خريجوا الجامعات ، يحبون الهلال كما لم يحبه احدا من قبلهم ، هم وغيرهم من بقية الروابط التشجيعية سر عظمة الهلال ، وسر تفوقه على بقية الاندية ، كم من فريق زائر تحدث عن جماهير الهلال وعن استحالة الفوز على الازرق داخل قلعته الزرقاء ، بسبب هولاء عزيزي الخديوي بات الهلال مرعبا للاندية الافريقية والعربية ، بسبب الاولتراس عزيزي الخديوي بات اسما كبيرا وسط الاندية الافريقية والعربية ، هولاء الاشاوس يا عزيزي همهم الهلال في المقام الاول ، ولانك فشلت في اختراقهم تحدثت عنهم بسؤ ، لكنهم لن يتركوا الهلال ابدا لان ارتباطتهم بالهلال ارتباطا وثيقا بغير انفصام

اخيرا جدا …!

حملت لقب الرئيس رقم (43) للهلال العظيم ، ولم نسمع اي احدا من الرؤساء الـ(42) الذين سبقوك قد قام بالاساءة لجماهير الهلال ابدا ، لكن في عهدك اسئت لرواد النادي ، وكبار الهلال ، وقدامي اللاعبين ، واولتراس الهلال ، ولا ندرى ان استمريت رئيسا لمن تكون الاساءة المقبلة .

الاساءة والتصغير لم يسلم منها حتى اعضاء مجلسك ، اسئت للعمدة ، واسئت لعماد الطيب ، وقمت بتصغير سيف ابوكلابيش وانت تمنعه الوصل الي مقصورتك الرئاسية في مشهد نال سخط الجميع .

نواصل

اذهبوا فانتم الطلقاء