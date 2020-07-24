شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: رفض المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة برئاسة الناظر سيد ترك، الاعتراف بقرار رئيس الوزراء بتسمية ولاة ولايتي كسلا والقضارف.

وهدد بإعلان منطقة البجا إقليماً واحداً وفق حدوده التاريخية المعروفة، وإعلان حكومة ذاتية مؤقتة للإقليم.

وقال إنه لا يعترف بأي قرار مركزي يتعلق بحكم الإقليم وإدارته مالم يتم التوافق حوله.

وهدد المجلس في بيان أمس الأول (الأربعاء) بـ(التصعيد الثوري) في كل محليات وولايات الإقليم، وإغلاق ما أسماه بـ(إقليم البجا) كاملاً في وجه الخرطوم وحكومتها و(تتريس) الطريق القومي في كل القرى والمدن والكباري، وإطلاق المواكب والمسيرات السلمية والاحتجاجات.

وأعلن المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة برئاسة الناظر سيد ترك، بدء اعتصام مفتوح أمام مباني أمانة الحكومة بولايتي كسلا والقضارف، اعتباراً من الغد، وحتى يتم تنفيذ مطالب البجا.

وقال إن الخطوة اللاحقة ستكون الاعتصام المفتوح والإغلاق التام للموانئ ومنطقة (العقبة) على الطريق القومي بولاية البحر الأحمر حتى تتم الاستجابة لجميع المطالب.

وهدد المجلس بأنه وفي حال عدم الاستجابة سيقوم ومن طرف واحد بإعلان منطقة البجا إقليماً واحداً وفق حدوده التاريخية المعروفة، ويتم إعلان حكومة ذاتية مؤقتة للإقليم تطالب بحق البجا في حكم ذاتهم وفي تخيير مصيرهم بعيداً عن الظلم، وإعلان مجلس إقليمي تشريعي، وقال إن كل الخيارات ستظل مفتوحة ومتاحة أمام الشعب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البجا يرفضون الولاة ويهددون بالتصعيد الثوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.