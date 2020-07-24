الداخلية: استئناف العمل باقسام مراكز الترخيص بولاية الخرطوم بدوامين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اعلنت وزارة الداخلية مواصلة العمل ليل نهار باقسام الترخيص داخل ولاية الخرطوم لتقديم الخدمات للجمهور و العمل على انهاء تكدس السيارات و شكوى الجمهور وجه وزير الداخلية الفريق أول شرطة حقوقي الطريفى إدريس دفع الله في بيان نشسر بالموقع الرسمي للشرطة أن تعود أقسام الترخيص بولاية الخرطوم للعمل بدوامين ( صباحاً/ ومساءً) طيلة أيام العمل، لتسهيل تقديم الخدمة للجمهور. و قال البيان ان هذه الخطوة تاتي إستجابة لشكاوى بعض المواطنين من ازدحام مراكز الترخيص بالولاية والتي توقفت خلال الفترة السابقة بسبب جائحة كورونا.

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