عاجل.. أرقام جديدة بشأن كورونا في السودان (وفيات وإصابات)

الجمعة 24 يوليه 2020

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية أن إجمالى الإصابات بمرض فيروس كورونا المستجد بلغ 11302 حالة إصابة متضمنة 715 حالة وفاة، وتعافي 5855 حالة.



وشملت الإحصائية يوم الخميس 23 يوليو 2020 حيث سجل التقرير الوبائي التراكمي 65 حالة جديدة، ووفاة 7 ، وتعافى 20 حالة

وسجلت الخرطوم 50 حالة، الجزيرة 1، كسلا 8 ، وولاية البحر الأحمر 6، فيما لم تسجل 14 ولاية أي حالات جديدة.

وسجل التقرير 7 وفيات 3 بالجزيرة و1سنار و1 الشمالية 1 نهر النيل وواحدة بولاية البحر الأحمر.

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فيما بلغ إجمالي العينات المفحوصة بخمسة معامل 292 عينة، وبلغ إجمالي العينات المفحوصة لأول مرة 291، الموجبة منها لأول مرة 65 بنسبة إيجابية 22.3٪.

وتشير وزارة الصحة الاتحادية إلى أنها تعمل حسب البروتوكول المحدث لحالات التعافى والخروج من العزل ، كما يعمل الفريق الاتحادي مع إدارات الوبائيات الولائية على المراجعة الدورية والتحقق من البيانات اليومية التراكمية .

كما شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقانون الطوارئ الصحية والبقاء في المنازل وتطبيق الإرشادات الوقائية ( التباعد الاجتماعي – غسل اليدين – آداب العطس والسعال ، فضلا عن التبليغ الفوري )، ومتابعة التقارير اليومية حول الوبائيات على موقع الوزارة على الفيسبوك وموقع مرصد السودان الصحى الخاص بجائحة كورونا.