تحرك فوري ضد مواطن عُماني أقدم على فعل خطير يضر بأمن السلطنة القومي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تحركت السلطات العُمانية بشكل فوري ضد مواطن أقدم على فعل خطير من شأنه المساس بالأمن القومي للسلطنة.

وأفادت وسائل إعلام عُمانية بأن المحكمة الابتدائية أصدرت حكمًا ضد المتهم بجنحة إفشاء السر الوظيفي.

وقضت بسجنه مدة شهرين وتغريمه ألف ريال عماني، ومصادرة أداة الجريمة، ونشر الحكم.

هذا وذكر الادعاء العام بأنه ثبت اطلاع المتهم على مستند سري بحكم وظيفته،ونشره عبر تطبيق(الواتس أب).

وأشار الادعاء العام أيضا إلى أنه رصد في صفحة المتهم الإلكترونية تغريدات من شأنها إثارة الفتنة والنعرات المناطقية، بشأن عدم تقديم العلاج المجاني لبعض مصابي فيروس كورونا من سكان البلاد

وأثار هذا الحكم ردود أفعال واسعة بين العمانيين الذين ذهب بعضهم إلى احتمالية قيام هذا الشخص بهذه التصرفات، وفق تعليمات من الخارج في إشارة إلى أبوظبي التي سبق ضبط جواسيس في مسقط يعملون لصالح ولي عهدها محمد بن زايد.

والعام الماضي ألمح وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي إلى ضبط بلاده خلية تجسس لدولة من الجيران لم يسمها، مشيرا إلى أن “مثل هذه الأمور تحدث بين الجيران”.